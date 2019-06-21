ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

Москва, , 09:42 — REGNUM Госкорпорация ВЭБ. РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Речь идет о потерях Проминвестбанка из-за нарушения Киевом соглашения о взаимной защите инвестиций, который был подписан правительствами России и Украины в 1998 году. В ВЭБ убеждены, что стокгольмский арбитражный суд поддержит позицию российской стороны и взыщет с Украины причинённый банку ущерб.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу», — подчеркнул старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, говоря об украинских властях.

В 2008 году ВЭБ купил акции Проминвестбанка и инвестировал в него более $2,7 млрд. В марте 2017 года Киев ввел санкции против работавших на Украине структур российских госбанков, включая Проминвестбанк, и запретил им проводить финансовые операции в пользу связанных с ними лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года ВЭБ призывал Украину к диалогу по урегулированию ситуации с арестом акций Проминвестбанка.

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