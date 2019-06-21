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Члены парламента Южного Судана выразили недовольство задержкой зарплат

Политика

Им не платили уже около шести месяцев

Джуба, 21 июня 2019, 09:24 — REGNUM  Парламентарии из Южного Судана в четверг, 20 июня, демонстративно покинули презентацию бюджета министром финансов. Таким образом они выразили недовольство неуплатой зарплат чиновникам и солдатам, передает информационное агентство Reuters.

Ситуация подчеркивает тяжелое положение правительства Южного Судана спустя месяцы после подписания мирных соглашений в сентябре 2018 года, призванных положить конец гражданской войне. Конфликт унес жизни более 400 тысяч человек, вынудил миллионы человек покинуть свои дома, а также подорвал производство нефти, главного источника доходов страны.

«Наша армия вырубает деревья, чтобы заработать на жизнь, наши посольства… мы не можем выдать им зарплаты уже почти год», — заявила парламентарий Элизабет Адут перед презентацией бюджета на 2019/2020 финансовый год.

«Нашим учителям не платят. И чем мы заняты сейчас? Мы проводим презентацию бюджета, хотя наши зарплаты так и не выдали», — добавила Адут.

Парламентарии рассказали журналистам, что им не платили уже в течение шести месяцев.

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