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Конте: Рим оспаривает прогнозы Евросоюза

Политика

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу итальянской газете, что Рим оспаривает прогнозы роста Европейского Союза и не будет принимать никаких бюджетных решений на основе данных им цифр

Конте: Рим оспаривает прогнозы Евросоюза
Иллюстрация: Confinex.ru
Флаги Италии и ЕС

Рим, 21 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, 21 июня, итальянской газете, что Рим оспаривает прогнозы роста Европейского Союза и не будет принимать никаких бюджетных решений на основе данных им цифр, 21 июня сообщает Il Messaggero.

Рим ведет переговоры с Брюсселем, чтобы попытаться приостановить запуск процедуры чрезмерного дефицита, вызванной чрезмерно высоким долгом Италии.

«Мы считаем, что нам нужно защищать наши позиции, и мы не готовы гнаться за подсчетами, которые не отражают реальность вещей», — сказал Конте в интервью Il Messaggero.

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Политическая жизнь Италии
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