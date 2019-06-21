Баку и Ереван хотят воевать друг с другом? Пусть воюют!

Станислав Тарасов, , 09:16 — REGNUM

Когда после завершения встречи в Вашингтоне министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ один из бакинских информационных порталов квалифицировал их как «консультации», стало ясно, что все пошло не так, как ранее предполагали некоторые эксперты.

В дипломатической практике консультации определяются только как часть переговорного процесса. Цель — выработать совместный подход к урегулированию спора или конфликта, на ранней стадии — предотвращение кристаллизации спора. Да и вообще — как всего лишь предтеча переговоров по разрешению конфликта. Это значит, что после апрельской встречи в Москве глав МИД Азербайджана и России при личном посредническом участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на которой обсуждались определенные конкретные предложения и наработки Минской группы (вопрос об обмене военнопленных и заложников, покончить с «войной снайперов» и другое), к моменту встречи в Вашингтоне конфликтующие стороны развалили московскую повестку. Но создали ли новую?

Возможно, одна из конфликтующих сторон предполагала, что США вступят на путь «перехвата» инициативы у Москвы в карабахском урегулировании, выставят свою «дорожную карту». Однако этого не произошло. Более того, государственный секретарь США Майк Помпео, в отличие от своего российского коллеги Лаврова, вообще уклонился от встреч и переговоров с Мнацаканяном и Мамедъяровым, а сопредседатели МГ ОБСЕ выступили на редкость с очень «скупым» совместным заявлением. Они лишь сообщили, что главы МИД Армении и Азербайджана «договорились о проведении новой встречи по вопросу карабахского урегулирования», и «согласились «с необходимостью использования прямых каналов связи в целях быстрого реагирования и снижения риска эскалации». Заметим, кстати, что к установлению каналов оперативной связи между Баку и Ереваном МГ ОБСЕ не имеет никакого отношения. Это — полный провал старта так называемого «американского цикла» в урегулировании конфликта.

А как все начиналось, когда «человек действий», помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что «вступает в игру» и «с нетерпением ожидает в Вашингтоне встречи с Мнацаканяном и Мамедъяровым»… Их переговоры действительно состоялись, но, по всем признакам, Болтон всего лишь ознакомился с позициями сторон в отношении перспектив урегулирования конфликта. Дальше этого не пошло. Сейчас сложно сказать, блефовал ли Болтон или в Вашингтоне произошло что-то такое, что испортило задуманный американцами сценарий. Стало очевидным то, что так называемого «плана Болтона» по Карабаху не существует или же он от него отказался. Почему? Возможно, что-то происходит в Баку, Ереване, Степанакерте или в регионе в целом, а также на соседнем Ближнем Востоке, что заставляет Вашингтон держать паузу.

Обозначим видимые контуры. Исходя из того, что США воспринимают нагорно-карабахский конфликт не столько как проблемный во взаимоотношениях исключительно между Арменией и Азербайджаном, но в самом широком региональном контексте, это может быть Иран, а Болтон вел главные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана именно по этой проблематике, а не по урегулированию. Не исключено и то, что появились какие-то новые оценки новой власти в Армении, которая сублимирует противоречивые движения в отношении возможностей урегулирования конфликта, а также оценка тактических промахов Азербайджана, который предпринимал попытки косвенными путями провести модерацию ситуации на треке Ереван — Степанакерт. Можно приводить аргументы в пользу каждого из этих предположений, хотя возможны и иные вариации. Но самое главное в том, что Вашингтон лишает возможностей Баку и Ереван разыгрывать свою карту, то есть делать то, что у них часто получается в отношении Москвы.

Так сбывается прогноз профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе, согласно которому в США «верх берет не только более осторожная линия поведения по отношению к России», но «исчезает стремление по перетягиванию Азербайджана, Армении, как и Грузии на Запад». Что касается урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то по разным причинам с разными целями Баку и Ереван фактически обнулили переговорный процесс и шантажируют мировое сообщество возможностью начала новой войны между собой. Они, вместо того, чтобы договариваться между собой, полагают, что Вашингтон, Москва или Париж преподнесут им «удобный мир» на блюдечке. Не будет такого. Если есть желание воевать, то пускай воюют или комментируют на разных уровнях «перспективы переговорного процесса». Особенно после Вашингтона, откуда пара Мнацаканян — Мамедъяров вернулась с пустыми чемоданами.