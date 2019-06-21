Пятница, 21 Июня 2019 года
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США ответили на критику России по размещению войск на Ближнем Востоке

Политика

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок», считают в Пентагоне

Вашингтон, 21 июня 2019, 09:09 — REGNUM  Россия якобы стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая обеспечила мир на протяжении десятилетий, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление министерства обороны Соединенных Штатов.

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявили в Пентагоне.

Как заявили в Минобороны, Москва стремилась «использовать хаос и развивать свое влияние, выходя за пределы ближнего зарубежья, в том числе на Ближнем Востоке».

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Таким образом в Пентагоне ответили на обвинения России в развертывании дополнительных американских войск на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что власти США сознательно нагнетают обстановку в Персидском заливе и стремятся максимально осложнить ситуацию вокруг Ирана. Так дипломат прокомментировал намерение Пентагона перебросить ракетные комплексы Patriot на Ближний Восток.

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Российско-американские отношения
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