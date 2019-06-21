Пятница, 21 Июня 2019 года
09:29:04 МСК

ШОС намерена стимулировать расчеты в нацвалютах

Политика

И углублять сотрудничество деловых кругов стран-участниц

ШОС намерена стимулировать расчеты в нацвалютах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Пекин, 21 июня 2019, 09:17 — REGNUM  Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет стимулировать расчеты между странами-участницами в национальных валютах и углублять сотрудничество их деловых кругов. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов 21 июня на пресс-конференции в Пекине.

Он уточнил, что расширять практику использования нацвалют во взаиморасчетах поручили руководители государств — членов организации. Для этого продолжится подготовка проекта дорожной карты на наращиванию доли национальных валют при расчетах стран между собой.

Кроме того, стороны поддержали инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в проектах из области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит глав государств — участников ШОС прошел 14 июня в Бишкеке. На нем, в частности, была отмечена важность продолжения международных усилий в деле послевоенного восстановления Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: ШОС: в деле восстановления Сирии важна международная помощь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить