ШОС намерена стимулировать расчеты в нацвалютах

Пекин, , 09:17 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет стимулировать расчеты между странами-участницами в национальных валютах и углублять сотрудничество их деловых кругов. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов 21 июня на пресс-конференции в Пекине.

Он уточнил, что расширять практику использования нацвалют во взаиморасчетах поручили руководители государств — членов организации. Для этого продолжится подготовка проекта дорожной карты на наращиванию доли национальных валют при расчетах стран между собой.

Кроме того, стороны поддержали инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в проектах из области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит глав государств — участников ШОС прошел 14 июня в Бишкеке. На нем, в частности, была отмечена важность продолжения международных усилий в деле послевоенного восстановления Сирии.

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