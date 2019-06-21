Мексика: Дипломатия деревьев — для преодоления миграции

Мехико, , 09:45 — REGNUM Миллионы новых деревьев скоро будут посажены в Сальвадоре благодаря программе, финансируемой мексиканским правительством, которая направлена на помощь бедным общинам, с тем, чтобы купировать миграционные потоки, 21 июня передает агентство Reuters.

Мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в качестве мощного стимула к посадке фруктовых и других деревьев на площади в 50 000 гектаров, что по размеру больше 900 000 полей для игры в американский футбол, выделен грант в размере 30 миллионов долларов.

Программа была объявлена в четверг, 20 июня, в Тапачуле, мексиканском городе, который граничит с Гватемалой, во время мероприятия, организованного Лопесом Обрадором, левым лидером Мексики, который давно занимается проблемами бедности с участием нового президента Сальвадора Найибом Букеле. Их связывают партнерские отношения, поскольку Мексика находится под сильным давлением в связи с потоком мигрантов в США и угрозами президента Дональда Трампа обложить непомерными пошлинами весь мексиканский экспорт, если Лопес Обрадор не решит проблему миграции.» Я уверен, что лучшие времена наступают для всех нас»,-сказал Бакл, 37-летний предприниматель палестинского происхождения, который вступил в должность в этом месяце.

Грант в итоге превысит $100 млн, говорят чиновники. Они также объявили о строительстве самой большой теплицы в Мексике на примерно 40 миллионов растений, что создаст рабочие места и обеспечит временной работой около 2500 мигрантов. Согласно заявлению Министерства благосостояния Мексики, в планы также входит строительство двух новых приютов для семей мигрантов на 5 000 человек. Соглашение, заключенное Мексикой пару недель назад с Соединенными Штатами, обязывает ее сократить миграционный поток преимущественно из Центральной Америки в течение 45 дней. Если Трамп решит, что усилия Мексики недостаточны, он вновь будет грозить тарифами.» У нас есть обязательство, и мы собираемся его выполнить, чтобы лучше контролировать нашу границу, на нашей южной границе, чтобы попросить тех, кто въезжает (в Мексику), зарегистрироваться», — сказал Лопес Обрадор.

Также он выступил в поддержку тех мигрантов, которые бегут от насилия и мрачных экономических перспектив домой."Мы должны видеть в мигранте человека, который ищет лучшую жизнь, лучшие условия для работы и рискует всем», — сказал Лопес Обрадор, добавив, что те, кто возвращается в Мексику, не будут плохо обращаться."И мы никогда не будем поощрять это неприятие иностранцев», — сказал он под редкие аплодисменты.