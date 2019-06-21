Ключевым вызовом для Зеленского является вопрос суверенитета — политолог

Киев, , 09:16 — REGNUM Главным вопросом для президента Украины Владимира Зеленского является вопрос суверенной политики, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 20 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Для меня сегодня важнейшим маркером относительно Зеленского является то, будет ли он способным принимать самостоятельные решения, будет ли он суверенный в своей политике, суверенный во внутреннем плане, будет ли он находиться под влиянием групп в окружении его или украинских олигархов, и суверенным во внешнем плане», — отметил эксперт.

Бортник рассказал, что ему не понравилась информация о встрече Зеленского с украинскими олигархами и наличие договорённостей между ними.

«Нет, это нельзя уже так решать, так делал Порошенко… Сегодня или вчера, встречался президент с гражданами Украины, и всё, о чем он с ними договаривается, должно оформляться в виде договоров, соглашений, меморандумов о намерениях, это должно быть публично и прозрачно и открыто», — подчеркнул он.

Политолог также отметил, что нельзя также допустить ситуацию, когда Запад определяет внутреннюю и внешнюю политику Украины:

«Нельзя допустить ни в коем случае ситуацию, при которой МВФ или западные партнёры будут определять нашу внутреннюю и внешнюю политику, это будет финальное поражение украинского государства. Вызовы суверенитета внутренние или внешние — сегодня это ключевой вызов для вас, всё остальное уже второстепенно», — подытожил Руслан Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что известные украинские олигархи встретились с ним и согласилась профинансировать социальные программы и гуманитарные проекты.

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