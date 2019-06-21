ШОС готова взять ответственность за безопасность в регионе — Генсек

Пекин, , 08:51 — REGNUM Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы взять на себя ответственность за безопасность и развитие в регионе, заявил 21 июня генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

По его словам, лидеры стран завершившегося в Киргизии саммита ШОС в итоговой декларации призвали использовать потенциал государств для формирования пространства широкого и открытого сотрудничества для обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития.

«Это свидетельствует о том, что ШОС заявляет о своей готовности взять ответственность за безопасность и развитие в регионе на себя», — цитирует ТАСС Норова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке прошло 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ШОС.

По итогам саммита была подписана Бишкекская декларация, в которой отмечается, что ШОС выступает в качестве надежной платформы для формирования полицентричного миропорядка, который обеспечивает верховенство международного права. В документе отдельное внимание уделяется вопросам борьбы с терроризмом, торгово-экономическому, технологическому и другим направлениям сотрудничества.

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