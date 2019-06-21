Пятница, 21 Июня 2019 года
08:53:13 МСК

ШОС готова взять ответственность за безопасность в регионе — Генсек

Политика

«ШОС заявляет о своей готовности взять ответственность за безопасность и развитие в регионе на себя»

Пекин, 21 июня 2019, 08:51 — REGNUM  Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы взять на себя ответственность за безопасность и развитие в регионе, заявил 21 июня генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

По его словам, лидеры стран завершившегося в Киргизии саммита ШОС в итоговой декларации призвали использовать потенциал государств для формирования пространства широкого и открытого сотрудничества для обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития.

«Это свидетельствует о том, что ШОС заявляет о своей готовности взять ответственность за безопасность и развитие в регионе на себя», — цитирует ТАСС Норова.

Читайте также: В Киргизии завершился Саммит лидеров стран ШОС

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке прошло 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ШОС.

По итогам саммита была подписана Бишкекская декларация, в которой отмечается, что ШОС выступает в качестве надежной платформы для формирования полицентричного миропорядка, который обеспечивает верховенство международного права. В документе отдельное внимание уделяется вопросам борьбы с терроризмом, торгово-экономическому, технологическому и другим направлениям сотрудничества.

Читайте также: Евразия справится сама. Что показал саммит ШОС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить