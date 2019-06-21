На Дальнем Востоке проходят масштабные мобилизационные учения

Благовещенск, , 08:56 — REGNUM Крупные комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке. Об этом 21 июня сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Всего в учениях принимают участие более 5 тыс. военных и около 2 тыс. гражданских специалистов. Они проходят под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко.

Это первые учения, в которых принимают участие чиновники из органов исполнительной власти и местного самоуправления Амурской и Еврейской автономной областей.

«В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории субъектов РФ», — говорится в сообщении ведомства.

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