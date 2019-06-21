ШОС: в деле восстановления Сирии важна международная помощь

Пекин, , 08:42 — REGNUM Важность продолжения международных усилий в деле послевоенного восстановления Сирии подчеркнули участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов 21 июня на пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что страны — члены организации не видят альтернатив диалогу как способу сирийского урегулирования. В основе таких переговоров лежит обеспечение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Норов отметил, что необходимые условия созданы в рамках астанинского формата. В этом контексте подчеркнута важность дальнейших международных усилий по оказанию помощи Сирии, которая восстанавливается войны.

Как сообщало ИА REGNUM, совет глав государств — участников ШОС состоялся 14 июня в Бишкеке. Следующим председателем в ШОС будет Россия, саммит организации в 2020 году пройдет в Челябинске 22 и 23 июля.

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