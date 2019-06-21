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Назарбаев заложил «капсулу времени» в Алма-Ате

Политика

Послание Нурсултана Назарбаева связано с вхождением Казахстана в 30 развитых стран мира

Алма-Ата, Казахстан, 21 июня 2019, 08:27 — REGNUM  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил в Алма-Ате «капсулу времени», которую планируют открыть в 2050 году. Об этом 21 июня сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаев считает, что в 2050 году Казахстан войдет в 30 развитых стран мира — именно в этом году планируется вскрыть «капсулу времени». Послание первого президента республики заложено в художественно оформленном камне.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл спортивный комплекс в селе Шамалган Карасайского района Алма-Атинской области республики.

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Политическая жизнь Казахстана
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