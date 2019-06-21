В Минюсте сообщили о необходимости принятия конвенции о киберпреступлениях

Москва, , 08:22 — REGNUM Глобальная международная конвенция, на пороге принятия которой стоит мир, должна обеспечить четкий юридический канал для взаимодействия внутренних органов при расследовании киберпреступлений. Об этом, как передает РИА Новости, сказал уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном «Сбербанком».

"Мы стоим на пороге необходимости принятия глобальной международной конвенции», — сказал замминистра юстиции РФ.

По его словам, в настоящее время оказание правовой помощи в этих вопросах осуществляется по двусторонним договорам о правовой помощи, то есть по традиционным лекалам. При этом Гальперин добавил, что таких договоров сейчас не так много.

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