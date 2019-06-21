Министр в Великобритании силой вытолкал активистку Greenpeace с мероприятия

Лондон, , 08:12 — REGNUM Министр по делам Азии и Тихоокеанского региона Марк Филд применил силу для того, чтобы выпроводить одну из активисток Greenpeace из зала, где проходило официальное мероприятие. Об этом 21 июня сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл во время выступления канцлера британского казначейства Филипа Хэммонда. Несколько членов Greenpeace попытались провести на мероприятии протестную акцию, чтобы привлечь внимание английских политиков к проблеме изменения климата на Земле.

В это время Филд встал со своего места, прижал одну из активисток Greenpeace к стене, после чего схватил её за шею и вытолкал из зала.

«Мы шокированы видеозаписью, на которой избранный депутат парламента и член правительства нападает на нашу мирно протестующую активистку», — сказали в Greenpeace.

В свою очередь, британский министр принес извинения за свои действия, сообщив, что действовал «инстинктивно», посчитав, что у представителей Greenpeace могло быть оружие.

Читайте также: В России утверждена новая стратегия экологической безопасности