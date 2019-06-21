Пассажирские самолеты США не будут летать над Ираном

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM 20 июня на юге Ирана был сбит американский беспилотный летательный аппарат. В ответ на инцидент Управление гражданской авиации США запретило полеты над потенциально опасной зоной, передает немецки канал n-tv.

«Повышенная военная активность и усиление политической напряженности» представляют «риск» для гражданской авиации США, говорится в заявлении управления. Американские самолеты не будут летать над зоной происшествия, в том числе над контролируемыми Ираном Персидским и Оманским заливами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал действия иранских военных «очень большой ошибкой». Однако Конгресс США призвал правительство не наращивать напряженность в отношениях с Ираном.

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