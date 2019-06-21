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Пассажирские самолеты США не будут летать над Ираном

Политика

Управление гражданской авиации США отреагировало на инцидент с американским беспилотником

Вашингтон, 21 июня 2019, 08:12 — REGNUM  20 июня на юге Ирана был сбит американский беспилотный летательный аппарат. В ответ на инцидент Управление гражданской авиации США запретило полеты над потенциально опасной зоной, передает немецки канал n-tv.

«Повышенная военная активность и усиление политической напряженности» представляют «риск» для гражданской авиации США, говорится в заявлении управления. Американские самолеты не будут летать над зоной происшествия, в том числе над контролируемыми Ираном Персидским и Оманским заливами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал действия иранских военных «очень большой ошибкой». Однако Конгресс США призвал правительство не наращивать напряженность в отношениях с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о решениях Трампа по Ирану после сбитого беспилотника

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Противостояние Ирана и США
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