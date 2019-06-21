Северная Корея радушно принимает председателя КНР

Пхеньян, , 08:17 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин пришли к соглашению, что укрепление двусторонних связей в период «серьезных и сложных» международных отношений полезно для мира в регионе, 21 июня сообщило информационное агентство KCNA.

Си — первый из китайских лидеров за 14 лет, который прибыл в Пхеньян в четверг, 20 июня, с двухдневным визитом, ему был оказан радушный прием, исполнена песня «Я люблю тебя, Китай», а у тысяч людей в руках были плакаты, при помощи которых они, как из мозаики, сложили изображение портрета Си и китайский флаг.

Китай является единственным крупным союзником Северной Кореи, и визит Си имеет целью поддержку Пхеньяна в условиях оказываемого давления и санкций ООН в связи с его ядерной и ракетной программами, а также срыва переговоров о ядерном разоружении с Соединенными Штатами. Визит проходит за неделю до встречи Си с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке на фоне продолжающегося торгового конфликта.

На видеокадрах и фотографиях северокорейских государственных СМИ Ким и Си широко улыбались в аэропорту Пхеньяна. Они проехали по улицам столицы на лимузине с открытым верхом, а позже посетили агитационное шоу «массовые игры». Шоу под названием «непобедимый социализм» было специально подготовлено к визиту доброй воли Си и включало такие песни, как «Нет нового Китая без Коммунистической партии» и «Я люблю тебя, Китай», сообщает информационное агентство KCNA. На одном из плакатов было написано по-китайски: «Рады видеть вас, дедушка Си». Главная газета правящей партии, Rodong Sinmun, один из выпусков посвятила визиту Си, рассказав о нем на 8 из 10 страниц.

Ким отметил, что рассматривает визит Си Цзиньпина как шаг в поддержку Китаем Северной Кореи, оказавшейся в сложной ситуации в связи с санкциями против ее экономики, этот визит стал «решающим», продемонстрировавшим неизменно добрососедские отношения, передает KCNA. Тем не менее отношения остаются напряженными, особенно в связи с ядерной программой Северной Кореи. Си сказал, что Пекин и Пхеньян согласились с тем, что политическое урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова является «неизбежной тенденцией» и что им нужно продолжать стремиться к мирным переговорам. Лидеры двух стран договорились развивать тесные стратегические связи и укреплять сотрудничество во всех областях, сообщает KCNA.

Си высоко оценил усилия Пхеньяна по ядерному разоружению и сказал, что мир надеется, что Северная Корея и Соединенные Штаты смогут договориться о переговорах и что эти переговоры будут успешными.

После провального саммита между Трампом и Кимом в Ханое в начале этого года Пхеньян провел испытания оружия и предупредил о «действительно нежелательных последствиях», если Соединенные Штаты не будут более гибкими. На банкете в четверг, 20 июня, Си сказал, что Китай безусловно поддерживает Кима в поисках политического решения проблемы Корейского полуострова и стремлении к созданию благоприятной среды для развития через «новую стратегическую линию», сообщает KCNA.