Во Франции экономисты предложили правительству легализовать каннабис

Париж, , 08:15 — REGNUM Легализовать каннабис и реинвестировать полученную прибыль предложили экономисты правительству Франции, сообщает Le Figaro.

Доклад, озаглавленный «Каннабис: как восстановить контроль?», создан советом экономического анализа, группой экономистов, прикрепленных к Матиньонскому дворцу, официальной резиденции премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

Новый документ призывает правительство Франции создать «публичную монополию на производство и распространение каннабиса».

«Система запретов, продвигаемая Францией в течение 50 лет, провалилась», — отмечают авторы доклада Эммануэль Ориоль и Пьер-Ив Жоффар, призывающие к легализации каннабиса, сопровождаемой запретом на продажу несовершеннолетним.

Конкретно, государство выдаст лицензии уполномоченным производителям и дистрибьюторам каннабиса. Но, в отличие от сигарет, каннабис будет продаваться в специализированных магазинах, будет запрещен для несовершеннолетних и его будет легче контролировать.

В докладе экономисты рекомендуют продавать каннабис по 9 евро за грамм травы против 11 евро на улице. Они также оценили экономические выгоды от такой легализации. Экономисты подсчитали, что легализация может создать от 27 500 до 80 000 рабочих мест во Франции и обеспечить налоговые поступления от 2 до 2,8 млрд евро.

Известно, что Франция является европейским лидером по употреблению каннабиса: в 2017 году зафиксировано 5 млн потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что Франция против легализации марихуаны для рекреационного использования и готова только рассмотреть вопрос о разрешении его в медицинских целях.

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