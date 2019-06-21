РФ посягает на «архитектуру европейской безопасности», заявили в НАТО

Брюссель, , 08:04 — REGNUM Нельзя позволить России «разрушить архитектуру европейской безопасности», полагают в Оборонном колледже НАТО. Аналитики альянса предлагают ряд мер для «сдерживания Москвы», включая наращивание военной группировки США в Прибалтике, передает 21 июня RT со ссылкой на доклад колледжа.

«Последние десять лет Россия ясно даёт понять, что предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности», — говорится в докладе.

Реализовать этот замысел, по мнению аналитиков, Москва намерена через прибалтийские страны. Военный конфликт России и НАТО назван маловероятным, но не невозможным.

Эффективнее сдерживать Россию, полагают в альянсе, позволит размещение дополнительного американского контингента в Прибалтике, подталкивание стран региона к наращиванию оборонного бюджета и усиление интеграции со Швецией и Финляндией, которые в НАТО не входят. Российские военные эксперты, однако, видят в таких призывах стремление увеличить продажи американского оружия, а не укрепить безопасность региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о «сдерживании российской агрессии» в Прибалтике говорится и в законопроекте, внесенном в середине июня в Конгресс США. Авторы документа полагают, что Россия пытается ослабить военный блок НАТО и воссоздать сферу своего влияния в Европе путем «давления и запугивания». Они предлагают «укрепить сотрудничество» с Литвой, Латвией и Эстонией и, возможно, разместить в регионе американские зенитно-ракетные комплексы дальнего действия.

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