Пятница, 21 Июня 2019 года
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США расширяют давление на китайские компании

Политика

И придумывают для них новые запреты и ограничения

Вашингтон, 21 июня 2019, 08:00 — REGNUM  Американский сенатор Марко Рубио представил Конгрессу США законопроект о поправкам в закон об обороне на 2020 год, который запрещает иностранным компаниям, внесенным в определенные списки правительства США, обращаться за правовой помощью в отношении патентов и подавать в американские суды судебные иски за нарушение авторских прав, сообщает 20 июня Синьхуа.

Комментируя эти действия, официальный представитель МИД КНР Лу Кан высказал решительное несогласие с этим китайской стороны, что связано с распространением этих ограничений и запретов на компанию Huawei.

«Мы не ожидали, — отметил дипломат на ведомственном брифинге в Пекине, — что некоторые должностные лица США будут так грубо манипулировать законами и правилами», подчеркнув, что «это не только бросит тень на репутацию и имидж США, но и в долгосрочной перспективе нанесет ущерб американским компаниям».

Лу Кан призвал Вашингтон прекратить противоправные действия, чинящие препятствия торговле и сотрудничеству компаний и предприятий КНР и США, а также пообещал, что Пекин примет ответные меры.

Добавим, что лицемерие американской стороны в данном вопросе особенно ярко проявляется на фоне кампании, развернутой самими США в «защиту авторских прав и интеллектуальной собственности».

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Торговая война между Китаем и США
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