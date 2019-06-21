США запретили своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Ирана

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Авиакомпаниям Соединенных Штатов запретили полеты в воздушном пространстве Ирана, соответствующий приказ выпустило управление гражданской авиации США, передает CNBC.

В документе отмечается, что это связано с «усилением военных действий и эскалации политической напряженности в регионе».

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Полеты запрещены до получения дальнейших распоряжений. Запрет действует для всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Пентагон обвинил Тегеран в эскалации напряженности в Персидском заливе.

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