В Эквадоре освободили из-под стражи соратника Ассанжа

Кито, , 07:47 — REGNUM Суд в Эквадоре принял решение об освобождении из-под стражи соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — программиста из Швеции Ола Бини. Об этом сообщает издание El Comercio.

Отмечается, что Бини обязан будет каждую неделю являться в суд, чтобы отчитываться о своем местоположении.

Как сообщало ИА REGNUM, Ола Бини был арестован 11 апреля, в тот же день, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул здание посольства Эквадора в Лондоне.

Бини был задержан в аэропорту столицы Эквадора Кито при попытке вылететь в Японию. Эквадорские власти подозревают его в сговоре с некими двумя «российскими хакерами».

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