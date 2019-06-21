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В Эквадоре освободили из-под стражи соратника Ассанжа

Политика

Бини обязан будет каждую неделю являться в суд

Кито, 21 июня 2019, 07:47 — REGNUM  Суд в Эквадоре принял решение об освобождении из-под стражи соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — программиста из Швеции Ола Бини. Об этом сообщает издание El Comercio.

Отмечается, что Бини обязан будет каждую неделю являться в суд, чтобы отчитываться о своем местоположении.

Как сообщало ИА REGNUM, Ола Бини был арестован 11 апреля, в тот же день, когда основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул здание посольства Эквадора в Лондоне.

Бини был задержан в аэропорту столицы Эквадора Кито при попытке вылететь в Японию. Эквадорские власти подозревают его в сговоре с некими двумя «российскими хакерами».

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