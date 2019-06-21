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МИД Франции подтвердил приверженность страны приему и защите беженцев

Политика

20 июня мировое сообщество отметило Всемирный день беженцев

Париж, 21 июня 2019, 07:43 — REGNUM  По случаю Всемирного дня беженцев, 20 июня, Франция вновь подтвердила свою приверженность приему, защите и интеграции беженцев, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция приветствует эффективность Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), которое поддерживает, сопровождает и защищает более 24 млн беженцев и лиц, ищущих убежища», — говорится в заявлении МИД Франции.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев — это организация, занимающаяся оказанием помощи беженцам. В декабре 2020 года организация проведет первый форум по делам беженцев в Женеве (Швейцария).

Мировое сообщество ежегодно отмечает 20 июня Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Париже пройдет фестиваль в поддержку беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже пройдет фестиваль в поддержку беженцев

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Политическая жизнь Франции
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