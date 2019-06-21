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Полиция Малави применила слезоточивый газ против демонстрантов

Политика

Народ протестует против результатов выборов президента

Лилонгве, 21 июня 2019, 07:37 — REGNUM  Правоохранительные органы Малави применили слезоточивый газ против протестующих, требующих отмены результатов президентских выборов, об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Массовые акции протеста, против итогов выборов, состоявшихся 21 мая, проходили сразу в нескольких городах страны.

«Малавийцы имеют право требовать справедливых выборов. То, что произошло 21 мая этого года, было фальсификацией», — отметил лидер оппозиции Лазарь Чаквера.

Напомним, по официальным данным, на президентских выборах в Малави победил действующий президент Питер Мутарика, набравший 38,5% голосов избирателей. Однако оппозиция не признает данные результаты, называя выборы нечестными.

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