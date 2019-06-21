Президент Казахстана подписал план действий по выполнению своей программы

Нур-Султан, , 07:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал план действий по реализации своей предвыборной программы, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на обеспечение исполнения задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, с закреплением сроков и ответственных органов.

Отмечается, что план действий направлен на модернизацию судебной системы, усиление общественного контроля над деятельностью политических служб, а также квазигосударственного сектора и ряд других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Казахстане состоялись досрочные выборы президента Казахстана. За Касым-Жомарта Токаева проголосовало 70,96% избирателей.

Читайте также: «Выборы в Казахстане: транзит власти практически завершен»