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Президент Казахстана подписал план действий по выполнению своей программы

Политика

Документ направлен на обеспечение исполнения задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана

Нур-Султан, 21 июня 2019, 07:34 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал план действий по реализации своей предвыборной программы, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на обеспечение исполнения задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, с закреплением сроков и ответственных органов.

Отмечается, что план действий направлен на модернизацию судебной системы, усиление общественного контроля над деятельностью политических служб, а также квазигосударственного сектора и ряд других мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Казахстане состоялись досрочные выборы президента Казахстана. За Касым-Жомарта Токаева проголосовало 70,96% избирателей.

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