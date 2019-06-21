Страны ЕС не поставили новых целей в сфере защиты климата к 2050 году

Брюссель, , 07:31 — REGNUM Государства-члены Европейского союза (ЕС) не смогли договориться о новых целях в области борьбы с изменением климата к 2050 году, передает немецкий канал n-tv.

На саммите ЕС в Брюсселе 20 июня участники в течение трех часов обсуждали борьбу с изменением климата. Предложенная Францией и поддержанная Германией дата перехода к «климатически нейтральной» экономике была вычеркнута из текста декларации саммита и указана лишь в сноске. Польша, Венгрия, Эстония и Чехия высказались против установления этой даты. В тексте остался пункт о стремлении к выполнению условий Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал компенсации от ЕС за переход на современные, возобновляемые источники энергии. Польше, зависящей от угольной энергии, придется инвестировать в переход больше, чем другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите главы государств и правительств также не смогли определиться с кандидатурой будущего председателя Европейской комиссии. Полномочия действующей комиссии истекают 31 октября.