Strategist: можно ли спасти ВТО или она обречена на крах?

Максим Исаев, , 08:42 — REGNUM

Всемирная торговая организация (ВТО) может потерпеть крушение в конце этого года. Саммит лидеров «Большой двадцатки», который состоится в следующие выходные, — это последняя возможность направить ВТО в более безопасном направлении, пишет Дэвид Урен в статье для издания The Strategist.

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Соединённые Штаты, как представляется, преисполнены решимости закрыть высший орган ВТО по урегулированию торговых споров, что поставит под угрозу способность организации устанавливать законы, регулирующие глобальную торговлю. При отсутствии общепринятых правил международная торговая будет регулироваться посредством осуществления власти. Страны среднего размера, такие как Австралия, окажутся в более суровом мире, что увеличило бы риск глобального конфликта.

Бывший государственный секретарь США Корделл Халл в конце 1930-х и 1940-х годов настаивал на создании послевоенного, основанного на правилах глобального торгового порядка, утверждая, что беспрепятственная торговля способствует поддержанию мира, а высокие торговые пошлины и недобросовестная конкуренция могут спровоцировать войну.

Генеральное соглашение по тарифам и торговле, подписанное в 1947 году, заложило основу, благодаря которой ВТО, созданная в 1995 году, сформировала площадку для установления прозрачных правил, разрешения споров и проведения переговоров по торговым соглашениями. За прошедшие 20 лет с момента создания ВТО глобальная торговля выросла с 40% мирового ВВП до 60%. Через полгода наступит переломный для ВТО момент. В конце этого года, 10 декабря, истекает срок полномочий двух из трёх оставшихся судей апелляционного органа ВТО. Договор ВТО требует участия минимум трёх судей, поэтому, если ничего не предпринять, то апелляционный орган ВТО больше не сможет рассматривать споры.

США блокируют назначение новых судей с начала 2018 года. В результате этого осталось только три действующих судьи из семи, остальные места так и остались вакантными. США считают, что апелляционный орган, регулирующий глобальную торговлю, превысил свои полномочия при рассмотрении некоторых споров. США обеспокоены тем, что ВТО не предусмотрела законодательного механизма для отмены решений апелляционного органа.

Несмотря на то, что США выиграли больше торговых споров, чем проиграли, апелляционный орган последовательно отвергал американский метод расчёта штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Некоторые считают, что лоббисты от сталелитейной и алюминиевой промышленности США стоят за агрессивной политикой Трампа в сфере торговли. Стоит отметить, что министр торговли США Уилбур Росс и торговый представитель Роберт Лайтхайзер имели тесные связи с данными отраслями до того, как заняли свои должности.

3 homw Алюминий

Чтобы ограничить импорт стали и алюминия из ЕС, Японии и Южной Кореи, Вашингтон задействовал редко используемое положение в договоре ВТО, которое позволяет странам повышать торговые барьеры, если они считают, что их национальная безопасность находится под угрозой. США пригрозили сделать то же самое в отношении импортных автомобилей.

Однако США — это не единственная страна, которая решила пренебречь правилами глобальной торговли. Всемирная торговая организация столкнулась с проблемами задолго до прихода администрации президента США Дональда Трампа. Когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, существовал явный риск того, что страны станут проводить протекционистскую политику, чтобы защитить свой внутренний бизнес. Однако, зная о том, насколько разрушительным стал протекционизм после Великой депрессии 1930-х годов, страны «Большой двадцатки» взяли на себя обязательство не поднимать торговые барьеры.

Тем не менее с 2009 года страны G20 задействовали около 20 тыс. политических мер, влияющих на относительную конкурентоспособность их внутренних отраслей, согласно анализу Global Trade Alert, который подготовил Центр исследований экономической политики.

В декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе страны-участницы официально отказались от своего обязательства не проводить протекционистскую политику. С тех пор страны G20 задействовали 288 протекционистских мер, которые затронули торговлю объёмом около $1,2 трлн, причём на долю американско-китайской торговой войны пришлась всего одна шестая часть этой торговли.

В докладе Global Trade Alert говорится о том, что механизм урегулирования споров ВТО перестал нормально функционировать до того, как администрация Трампа приступила к решительным действиям. За последнее десятилетие число торговых споров, ежегодно рассматриваемых апелляционным органом ВТО, варьировалось от 10 до 20, несмотря на рост объёмов торговли и расширение списка протекционистских мер.

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США, похоже, вообще не заинтересованы в реформировании ВТО. При этом список жалоб США в отношении ВТО не ограничивается лишь апелляционным органом. Вашингтон также выступает против того, чтобы развивающиеся страны имели право устанавливать более высокие торговые пошлины. Также существует озабоченность по поводу того, что ВТО так и не смогла справиться с проблемами, связанными с цифровой экономикой.

США отвергли предложение ЕС о реформе ВТО, которое поддержали Австралия, Индия, Исландия, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур и Швейцария. Всем, кроме сверхдержав, есть чего опасаться в мире, в котором каждый будет сам за себя.