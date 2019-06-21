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Команда Зеленского готовит встречу с Путиным — депутат Рады

Политика

Для того, чтобы у этой встречи были “конкретные результаты”

Москва, 21 июня 2019, 07:24 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что команда украинского президента Владимира Зеленского ведёт подготовку его встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Поплавского, подготовка необходима для того, чтобы после двусторонней встречи лидеров Украины и России были «конкретные результаты».

Он также добавил, что «просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы».

Как заявил депутат Рады, Зеленский и Путин должны будут «принять уже сформированные и согласованные решения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский собирается первым делом при встрече с Путиным заявить, что Крым является частью Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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