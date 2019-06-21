Кургинян: «Надеюсь, к осени Перестройка — 2 ещё не станет тотальной»

Москва, , 06:59 — REGNUM Перестройка — 2 начинается тогда, когда социальные проблемы государства начинают политизироваться в том числе теми силами, которые эти проблемы организовали, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Пока все проблемы эти огромные являются социальными, и на них реагируют, общество живет относительно благополучно. Когда их первично политизируют, становится хуже. Когда их сильно политизируют, становится очень плохо. А когда их совсем политизируют, тогда наступает то, чего я и мое движение «Суть времени» категорически не хочет — новой перестройки. Идет постепенный процесс политизации всей этой мелочевки. Нам надо отреагировать на это до того, как политизация станет тотальной. Надеюсь, что осенью этого еще не произойдет, но может быть и уже произойдет», — заявил политолог.

Напомним, что о новой перестройке вдруг заговорил на Петербургском экономическом форуме 2019 глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и некоторые другие деятели 90-х. Политизация социальных проблем осуществляется на фоне проводимой пенсионной реформы, что усугубляет, как отмечает политолог внутреннее недовольство.

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