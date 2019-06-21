Социальная политика власти съедает успехи внешней: Кургинян проводит опрос

Москва, , 06:36 — REGNUM Проводимый действующей властью социальный курс может уничтожить все внешнеполитические завоевания действующей власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, можно нынешняя власть может сколько угодно преуспевать во внешней политике, в армии и так далее, но если в социальной политике будут сделаны непоправимые ошибки, то рано или поздно их надо признать.

«Я здесь и сейчас выступаю в том числе и от лица движение, которым я руковожу, но это движение довольно оригинально в том смысле, что мы, например, создали свою независимую социологическую службу. Мы сейчас уже опросили тысяч десять людей, будем опрашивать и двадцать-тридцать… Там может оказаться, что социальные издержки проводимой политики съедят все успехи во внешней политике, в армии и во всем прочем, которые являются безусловными», — заявил политолог.

Отметим, что одной из наиболее серьезных ошибок на внутриполитическом поприще многие граждане России считают проводимую пенсионную реформу, подразумевающую повышение пенсионного возраста женщинам до 60 лет и мужчинам до 65 лет. Руководимое Кургиняном движение «Суть времени» собрало миллион живых подписей под обращением к президенту о недопустимости повышения пенсионного возраста и смене социального внутриполитического курса. Президент пока ответа не дал.

В настоящее время созданное движением «Суть времени» агентство АКСИО проводит социологическое исследование на тему отношения граждан к проводимой властью социальной политике, включая отношение к пенсионной реформе. По словам политолога, предварительные результате далеко не оптимистичны.

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