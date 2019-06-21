«Диалог президента и общества – это не ручное управление»: мнение

Оренбург, , 06:09 — REGNUM Диалог президента и общества нельзя называть ручным управлением. Это скорее уникальный канал обратной связи, индикатор настроения граждан. Такой прямой диалог необходимо выстраивать на всех уровнях власти, считает спикер Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

«Ни один глава государства не работает в таком формате, когда люди могут обратиться к президенту напрямую, задать свои вопросы, в том числе и в режиме онлайн. Практика показывает: за частными проблемами, как правило, стоят проблемы общего характера, решать которые необходимо и на региональном уровне», — сказал Грачёв.

Напомним, 20 июня прошла «прямая линия» с Владимиром Путиным. Диалог с гражданами длился чуть более четырёх часов. Поступило более 2 млн обращений. Среди них информация о сельской школе в Оренбургской области, которая не ремонтировалась 50 лет. После «прямой линии» в президентом, врио губернатора заявил, что дал поручение администрации Соль-Илецкого района составить проектно-сметную документацию для проведения комплексного капремнота здания школы в селе Трудовое. СУ СКР по региону сообщило об организации проверки действия или бездействия чиновников, а в самой горадминистрации подчеркнули, что здание не является аварийным и требующим капитального ремонта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ответ на жалобу Путину: «Школа в Оренбуржье не из категории аварийных»