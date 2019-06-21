Пятница, 21 Июня 2019 года
06:08:22 МСК

Интерес к «прямой линии» Владимира Путина огромен — мнение

Политика

Вопросы президенту России прокомментировала спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина

Екатеринбург, 21 июня 2019, 06:08 — REGNUM  Интерес у жителей России к разговору с Владимиром Путиным в рамках «прямой линии» огромен. Приложение «Москва — Путину» активно используется, заявила журналистам председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Депутат отметила, что вместо точечных проблем, тех, которые в предыдущие годы «зашкаливали», сейчас на «прямой линии» обсуждают комплексные вопросы и стратегию развития различных направлений. Она выделила вопросы в сфере медицины, те, что касались экологической реформы, а также отдельные проблемы в разных регионах страны.

«И я хочу сказать, что реализация национальных проектов решит многие проблемы», — сказала Людмила Бабушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» прошла 20 июня. Владимир Путин общался с гражданами 4 часа и 17 минут. На линию поступило более 2 млн вопросов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить