Минниханов не локомотив: единороссы Татарии определились с кандидатами

Казань, , 05:58 — REGNUM На партийной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» было выдвинуто 56 кандидатов по единому избирательному округу и 46 по одномандатным округам, которым предстоит 8 сентября 2019 года принять участие в выборах в Госсовет. Партийный список в качестве локомотива возглавил действующий спикер Фарид Мухаметшин, а глава республики Рустам Минниханов в него не вошёл. Кроме того, на перевыборы не пойдут 39 из 82 действующих депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 8 сентября 2019 года в единый день выборов жители Татарии должны определиться с 100 депутатами Госсовета, половину из которых будут выбирать по партийным спискам. Интригой этой кампании остаётся кандидатура будущего спикера. Есть мнение, что Фарид Мухаметшин уступит этот пост действующему министру сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Ахметову. Среди кандидатов на пост есть и действующий заместитель Мухаметшина — Юрий Камалтынов. Ходили слухи, что, несмотря на неучастие в праймериз, список единороссов, как уже было ранее, возглавит Рустам Минниханов, но они не подтвердились. По итогам партийной конференции регионального отделения партии «Единая Россия» номером один по единому избирательному округу идёт Фарид Мухаметшин. А Марат Ахметов в нём занимает четвёртое место. Второе место получил глава команды «Камаз-Мастер», директор некоммерческого партнерства «Камаз-Автоспорт» Владимир Чагин, третье — создатель сети полилингвальных детских садов и школы, директор АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити» Альбина Насырова. Замыкает пятёрку действующий депутат, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

Также в списке — министр земельных и имущественных отношений республики Азат Хамаев, мэр Зеленодольска Александр Тыгин, руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

Примечательно: некоторые члены правительства Татарии, выдвинувшие свои кандидатуры, идут не в партийном списке, а по одномандатным округам. Так, министр спорта РТ Владимир Леонов выдвигается по Айдаровскому одномандатному избирательному округу №1, министр здравоохранения РТ, бывший депутат Госсовета РТ, перешедший на пост главы министерства в феврале 2018 года Марат Садыков — по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8. Также из известных деятелей в числе одномандатников генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин, который пойдёт по Высокогорскому одномандатному округу №50.

Рустам Минниханов, выступая на конференции, отметил, что выборы — «ответственный момент для органов власти, политических партий, широкой общественности»:

"От того, какой дееспособный и ответственный депутатский корпус мы выберем 8 сентября, зависит законодательное обеспечение дальнейшего развития республики, реализации социальных программ и национальных проектов, достижения целей, заложенных в Стратегии — 2030».

В пресс-службе отделения отметили, что на перевыборы пойдут 43 из 82 депутатов-единороссов действующего созыва Госсовета.