Пятница, 21 Июня 2019 года
06:50:18 МСК

Госдеп США не исключил санкций против Турции за покупку С-400

Политика

Но пока США ищут мирное решение вопроса

Госдеп США не исключил санкций против Турции за покупку С-400
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 21 июня 2019, 05:44 — REGNUM  Соединенные Штаты рассматривают вариант введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер в ходе телефонного брифинга.

«Вариант введения санкций сейчас является очень вероятным», — подчеркнул он.

По словам Купера, в настоящее время США пытаются найти решение вопроса с покупкой Турцией комплексов С-400. В случае, если Соединенные Штаты не смогут прийти к приемлемому решению, не исключены меры с применением наказания в адрес Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США не введут санкции за покупку С-400. Он отметил, что если США решатся на введение санкций, Анкара введет «собственные санкции» в адрес Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган уверен, что санкций за С-400 не будет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Продажа Турции российского зенитного комплекса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить