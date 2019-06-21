Во Владивостоке открыли памятную табличку в честь приезда Ким Чен Ына

Владивосток, , 05:12 — REGNUM Мемориальную доску в честь приезда в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына открыли на территории загородного комплекса «Лесная заимка» во Владивостоке, сообщает пресс-служба приморского отделения партии «Единая Россия».

Сообщается, что памятная табличка была установлена напротив другой мемориальной доски, установленной в честь визита предыдущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира во Владивосток в 2002 году. На церемонии открытия присутствовали представители генконсульства КНДР и руководитель представительства МИД РФ в Приморском крае Евгения Волосатова.

Напомним, 24 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию. На следующий день во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил перспективы отношений между странами. По итогам встречи Путин заявил, что стороны остались довольны переговорами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля центральное телевидение КНДР показало документальный фильм о поездке северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. В фильме показывались фрагменты поездки Ким Чен Ына во Владивосток, его встречи с Владимиром Путиным и губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

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