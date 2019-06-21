Пятница, 21 Июня 2019 года
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Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Политика

Удар был нанесен по заминированным судам

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене
Иллюстрация: Voice of America
После авиаудара. Йемен

Эр-Рияд, 21 июня 2019, 05:01 — REGNUM  Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям йеменских хуситов в окрестностях города Ходейда, передает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что коалиция атаковала заминированные лодки, при помощи которых хуситы намеревались совершить террористические акты против судов в регионе. Также подчеркивается, что атака была начата в ответ на удар хуситов по опреснительной станции на юге Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар по опреснительному заводу в Саудовской Аравии. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших не было. Об ущербе, нанесенном инфраструктурным объектам, информации нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуситы нанесли ракетный удар по заводу в Саудовской Аравии — СМИ

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