Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Эр-Рияд, , 05:01 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям йеменских хуситов в окрестностях города Ходейда, передает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что коалиция атаковала заминированные лодки, при помощи которых хуситы намеревались совершить террористические акты против судов в регионе. Также подчеркивается, что атака была начата в ответ на удар хуситов по опреснительной станции на юге Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар по опреснительному заводу в Саудовской Аравии. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших не было. Об ущербе, нанесенном инфраструктурным объектам, информации нет.

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