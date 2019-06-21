Мексика выделит $30 млн Сальвадору на борьбу с мигрантами

Мехико, , 04:45 — REGNUM Правительство Мексики выделит $30 млн Сальвадору на программу по предотвращению нелегальной миграции, заявил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард по итогам встречи лидеров двух государств.

По его словам, Мексика согласна выделить напрямую Сальвадору сумму в $30 млн по программе социального развития стран Центральной Америки для предотвращения миграции. План предполагает регистрацию и помощь мигрантам на территории Мексики. При этом мигранты, отказавшиеся от регистрации, будут депортированы на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мексика и Гондурас пришли к соглашению по защите прав гондурасских мигрантов, оказавшихся на мексиканской территории. Согласно договоренностям, власти двух стран будут координировать свои действия по отслеживанию потоков мигрантов.

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