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Мексика выделит $30 млн Сальвадору на борьбу с мигрантами

Политика

Деньги выделены в соответствии с программой социального развития стран Центральной Америки

Мехико, 21 июня 2019, 04:45 — REGNUM  Правительство Мексики выделит $30 млн Сальвадору на программу по предотвращению нелегальной миграции, заявил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард по итогам встречи лидеров двух государств.

По его словам, Мексика согласна выделить напрямую Сальвадору сумму в $30 млн по программе социального развития стран Центральной Америки для предотвращения миграции. План предполагает регистрацию и помощь мигрантам на территории Мексики. При этом мигранты, отказавшиеся от регистрации, будут депортированы на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мексика и Гондурас пришли к соглашению по защите прав гондурасских мигрантов, оказавшихся на мексиканской территории. Согласно договоренностям, власти двух стран будут координировать свои действия по отслеживанию потоков мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Гондурас и Мексика договорились о защите прав мигрантов

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