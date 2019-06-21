Губернатора Камчатки стимулирует «прямая линия» с Владимиром Путиным

Петропавловск-Камчатский, , 03:49 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, комментируя «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил, что его это мероприятие стимулирует уделять повышенное внимание наиболее проблемным вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Прямая линия» с президентом России, безусловно, стимулирует субъекты уделять повышенное внимание некоторым проблемным вопросам, а зачастую выявлять те болевые точки, на которых по тем или иным причинам власти не акцентируют внимание. Ряд поручений профильным ведомствам я уже дал», — сообщил губернатор Камчатки.

Владимир Илюхин уточнил, что поручения касаются как частных обращений, так и более детальной проработки общих вопросов, таких, как строительство ФАПов, жилья для работников здравоохранения в северных районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент России Владимир Путин провел 17-ю по счету «прямую линию».

Школьница с Камчатки направила видеообращение на «прямую линию» с главой государства. Она рассказала президенту, что не хочет уезжать из родного края, но сделать это придётся — на Камчатке перспектив для молодежи нет.