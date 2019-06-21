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Каталония извинилась перед Мексикой за ущерб от завоевания

Политика

Испания извинения приносить отказалась

Барселона, Испания, 21 июня 2019, 03:28 — REGNUM  Правительство Каталонии принесло извинения коренным народам, проживающим на территории Мексики, за ущерб, который был нанесен испанскими конкистадорами в ходе завоевания этих территорий в XVI веке, сообщает агентство EFE.

По словам советника при каталонском правительстве Альфреда Боска, завоевание и колонизация территории Мексики «привели к дискриминации и маргинализации». Он также выразил свою поддержку коренным народам, проживающим на мексиканской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо испанскому монарху Филиппу VI письмо с призывом принять на себя ответственность за злодеяния, совершенные во время завоевания мексиканской территории в XVI веке. В ответ правительство Испании отказалось приносить извинения и «решительно отвергло» представленную в письме аргументацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания отказалась просить у Мексики прощения за конкисту

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Политическая жизнь Испании
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