Каталония извинилась перед Мексикой за ущерб от завоевания

Барселона, Испания, , 03:28 — REGNUM Правительство Каталонии принесло извинения коренным народам, проживающим на территории Мексики, за ущерб, который был нанесен испанскими конкистадорами в ходе завоевания этих территорий в XVI веке, сообщает агентство EFE.

По словам советника при каталонском правительстве Альфреда Боска, завоевание и колонизация территории Мексики «привели к дискриминации и маргинализации». Он также выразил свою поддержку коренным народам, проживающим на мексиканской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо испанскому монарху Филиппу VI письмо с призывом принять на себя ответственность за злодеяния, совершенные во время завоевания мексиканской территории в XVI веке. В ответ правительство Испании отказалось приносить извинения и «решительно отвергло» представленную в письме аргументацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Испания отказалась просить у Мексики прощения за конкисту