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В Конгрессе США призвали Трампа не наращивать напряженность с Ираном

Политика

И призвали сделать все возможное для деэскалации

Вашингтон, 21 июня 2019, 03:25 — REGNUM  Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом не наращивать напряженность с Ираном. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

«В свете того, что Иран сбил беспилотник США, важно подчеркивать в разговорах с нашими союзниками то, что мы не имеем дело с ответственным противником и готовы сделать все, что в наших силах, для деэскалации», — заявила она.

Ранее, 20 июня, американский разведывательный беспилотник был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Беспилотник был потерян в воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «совершил очень большую ошибку», сбив американский беспилотник.

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Противостояние Ирана и США
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