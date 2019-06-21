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ФБР заподозрило Deutsche Bank в отмывании денег

Политика

Банк подозревают в нарушениях американского законодательства

Вашингтон, 21 июня 2019, 03:07 — REGNUM  ФБР проведет расследование деятельности немецкого Deutsche Bank, который подозревают в нарушении законодательства США, направленного на предотвращение отмывания денег, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, расследование было вызвано сообщением о возможных нарушениях в деятельности Deutsche Bank. Агентство предполагает, что разбирательство было инициировано публикацией в газете The New York Times. Тогда сообщалось, что сотрудники банка рекомендовали своему руководству предоставить данные минфину США о подозрительных транзакциях, проводимых фирмами, контролируемыми американским президентом Дональдом Трампом и его родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент США Дональд Трамп и его старшие дети подали в суд на Deutsche Bank с требованием не передавать американскому конгрессу финансовые отчеты семьи. Адвокаты Трампа заявляют, что никаких оснований, кроме политических, передача финансовых отчетов не имеет.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подает в суд на Deutsche Bank

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Банковское дело
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