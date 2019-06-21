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Зеленский отменил более 150 указов Кравчука, Кучмы, Ющенко и Януковича

Политика

Президент Украины сообщил, что его администрация провела «полную инвентаризацию» указов его предшественников

Зеленский отменил более 150 указов Кравчука, Кучмы, Ющенко и Януковича
Иллюстрация: President.gov.ua
Владимир Зеленский

Киев, 21 июня 2019, 03:02 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня двумя своими указами отменил 159 указов, изданных его предшественниками. Соответствующие документы обнародовала пресс-служба государства.

Решением Зеленского отменены отдельные указы, принятые в период с 1991 по 2013 год президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

Кроме этого, ещё более чем в 30 указах отменены отдельные положения и пункты о внесении изменений в другие документы.

Ранее в этот же день Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса сообщил, что его администрация «не теряет времени и провела полную инвентаризацию» президентских указов.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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