Прокуратура Киева назвала основной версией гибели Тымчука самоубийство

Киев, , 02:46 — REGNUM Основной версией гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука является самоубийство. Об этом сообщила в эфире телеканала «Громадьске» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По её словам, окончательный вывод будет сделан после проведения судебно-медицинской, баллистической и других экспертиз, а также получения заключения от экспертов, проводивших комплексное обследование тела погибшего.

Напомним, депутат от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук 19 июня был найден мёртвым в своей квартире в Киеве. Ранее сообщалось, что в числе основных версий его гибели рассматриваются также неосторожное обращение с оружием и убийство, замаскированное под самоубийство.

По факту смерти депутата было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», однако в правоохранительных органах заявили, что в зависимости от результатов расследования и экспертиз, дело может быть переквалифицировано.

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