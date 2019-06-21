Пятница, 21 Июня 2019 года
02:29:38 МСК

Президент Гондураса отправил армию бороться с протестами

Политика

Силовики попытаются навести порядок в стране

Тегусигальпа, 21 июня 2019, 02:29 — REGNUM  Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес направил вооруженные силы на восстановление порядка в стране, сообщает агентство Reuters.

По его словам, военнослужащие разблокируют дороги, ранее перекрытые протестующими, а также будут охранять частную собственность жителей страны и государственные объекты.

«Вооруженные силы, национальная полиция и другие силовые службы будут развернуты по всей стране», — заявил Эрнандес.

Ранее в Гондурасе вспыхнули массовые протесты, вызванные, в частности, забастовкой дальнобойщиков. Протесты по все стране начали перерастать в столкновения с полицией. Также протестующие возводили баррикады на дорогах и жгли автомобильные покрышки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гондурасе врачи и учителя бастуют против реформ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономический кризис в странах Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить