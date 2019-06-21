Пятница, 21 Июня 2019 года
00:56:34 МСК

В Евросоюзе допускают непризнание российских паспортов жителей Донбасса

Политика

Предоставление гражданства России жителям ДНР и ЛНР нарушает Минские соглашения, заявили в Брюсселе

Брюссель, 21 июня 2019, 00:56 — REGNUM  Европейский союз может рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС 20 июня в Брюсселе.

«Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть в тесной координации с международными партнёрами дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», — отмечено в заявлении.

Какие именно пункты Минских соглашений нарушает предоставление российского гражданства жителям Донбасса в заявлении лидеров ЕС не уточняется.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить