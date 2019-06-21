В Евросоюзе допускают непризнание российских паспортов жителей Донбасса

Брюссель, , 00:56 — REGNUM Европейский союз может рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС 20 июня в Брюсселе.

«Европейский совет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть в тесной координации с международными партнёрами дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений», — отмечено в заявлении.

Какие именно пункты Минских соглашений нарушает предоставление российского гражданства жителям Донбасса в заявлении лидеров ЕС не уточняется.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».