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Глава МВД Молдавии рассказал, как и куда бежал Плахотнюк

Политика

Плахотнюк предпочел автомобиль самолету

Кишинёв, 21 июня 2019, 00:48 — REGNUM  Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе установил, как и куда бежал из Молдавии лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Как сообщил Нэстасе, Плахотнюк выехал на Украину через Приднестровье на автомобиле, а оттуда улетел в Лондон, передает ИА REGNUM.

По словам Нэстасе, в день бегства, 14 июня, Плахотнюк заказал частный самолет, который ждал его в Кишиневском аэропорту, но в итоге не воспользовался им.

Напомним, Владимир Плахотнюк, безраздельно правивший Молдавией в течение нескольких лет, покинул Молдавию 14 июня после того, как возглавляемая им Демпартия передала власть новому руководству в лице Партии социалистов и блока ACUM.

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Политический кризис в Молдавии
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