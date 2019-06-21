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Глава Конституционного суда Молдавии ушел в отставку

Политика

Додон призвал остальных судей последовать за ним

Кишинёв, 21 июня 2019, 00:31 — REGNUM  Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михай Поалелунжь 20 июня подал в отставку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КС, он ушел и с поста председателя и с должности судьи.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал всех оставшихся членов Конституционного суда последовать примеру председателя. «Или… дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии и парламентской процедуры на следующей неделе. Решать вам…» — отметил Додон.

Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, спровоцировав политический и конституционный кризис, 15 июня пересмотрел и отменил свое решение.

Нынешний состав КС Молдавии, между тем, подконтролен олигарху Владимиру Плахотнюку, который также возглавлял правящую Демократическую партию и в течение нескольких лет единолично управлял Молдавией. Однако его партия выборы проиграла, но отдавать власть не захотела. Тем временем молдавские социалисты и избирательный блок ACUM сформировали коалицию и кабинет министров. Но Плахотнюк и его демократы через Конституционный суд попытались распустить законно избранный парламент и фактически узурпировать власть.

Но Плахотнюк не получил поддержки своих действий со стороны Запада и вынужден был бежать из Молдавии. После этого Конституционный суд и отменил ранее принятые решения. Однако новое руководство страны требует отставки всех судей КС.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Молдавии требует отставки всех судей Конституционного суда

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Политический кризис в Молдавии
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