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Азербайджан пересмотрит бюджет для увеличения расходов на оборону

Политика

Взамен на 150 млн манатов планируется сократить объем средств, выделяемых государственному фонду социальной защиты

Азербайджан пересмотрит бюджет для увеличения расходов на оборону
Иллюстрация: Mod.gov.az
Азербайджанские танки на учениях

Баку, 21 июня 2019, 00:10 — REGNUM  Азербайджан планирует увеличить военные расходы на 5% в 2019 году. Правительство Азербайджана планирует выделить дополнительные средства, доведя расходы на оборону до 1,88 млрд долларов.

Поправки в закон «О госбюджете Азербайджана на 2019 год» представлены в парламент, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Взамен на 150 млн манатов планируется сократить объем средств, выделяемых государственному фонду социальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Азербайджан уже увеличил расходы на оборонную сферу на $ 300 млн. Премьер-министр Новруз Мамедов в марте прошлого года заявил, что обеспечение Вооруженных сил страны современной военной техникой было в центре внимания, с этой целью были приобретены системы «Полонез», «Лора» и другие средства.

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