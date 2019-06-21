Азербайджан пересмотрит бюджет для увеличения расходов на оборону

Баку, , 00:10 — REGNUM Азербайджан планирует увеличить военные расходы на 5% в 2019 году. Правительство Азербайджана планирует выделить дополнительные средства, доведя расходы на оборону до 1,88 млрд долларов.

Поправки в закон «О госбюджете Азербайджана на 2019 год» представлены в парламент, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Взамен на 150 млн манатов планируется сократить объем средств, выделяемых государственному фонду социальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Азербайджан уже увеличил расходы на оборонную сферу на $ 300 млн. Премьер-министр Новруз Мамедов в марте прошлого года заявил, что обеспечение Вооруженных сил страны современной военной техникой было в центре внимания, с этой целью были приобретены системы «Полонез», «Лора» и другие средства.