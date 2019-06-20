Четверг, 20 Июня 2019 года
23:25:24 МСК

Ильхам Алиев произвел перестановки в силовых ведомствах

Политика

Многолетний министр внутренних дел Рамиль Усубов освобожден от занимаемой должности и назначен секретарем Совета безопасности при президенте. Министром внутренних дел назначен Вилаят Эйвазов, который до нового назначения был первым заместителем министра внутренних дел

Ильхам Алиев произвел перестановки в силовых ведомствах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ильхам Алиев

Баку, 20 июня 2019, 23:17 — REGNUM  Президент Азербайджан Ильхам Алиев произвёл ряд перестановок в силовых ведомствах страны.

Указами президента, многолетний министр внутренних дел Рамиль Усубов освобожден от занимаемой должности и назначен секретарем Совета безопасности при президенте. Министром внутренних дел назначен Вилаят Эйвазов, который до нового назначения был первым заместителем министра внутренних дел.

Глава Службы госбезопасности Мадат Гулиев назначен министром военной промышленности. На его место начальником Службы госбезопасности назначен Али Нагиев. Последний был начальником Управления по борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Азербайджане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить