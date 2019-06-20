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Трамп пообещал Трюдо, что вступится за канадцев, арестованных в Китае

Политика

«Все, что я могу сделать, чтобы помочь Канаде, я сделаю»

Вашингтон, 20 июня 2019, 22:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Канады Джастину Трюдо поднять вопрос об арестованных канадцах на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, 20 июня передает агентство Reuters.

«Все, что я могу сделать, чтобы помочь Канаде, я сделаю», — заявил Трамп в ходе переговоров с Трюдо в Вашингтоне.

Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг и предприниматель Майкл Спавор были арестованы в Китае по обвинению в шпионаже в декабре 2018 года.

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США и Канада
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