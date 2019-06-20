Четверг, 20 Июня 2019 года
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МИД Ирана: обломки сбитого беспилотника США находятся у нас

Политика

«Мы забрали их в наших территориальных водах»

МИД Ирана: обломки сбитого беспилотника США находятся у нас
Иван Шилов © ИА REGNUM

Тегеран, 20 июня 2019, 22:50 — REGNUM  Часть обломков сбитого американского беспилотника-шпиона иранские военные смогли достать из вод Ормузского пролива, заявил 20 июня министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«Мы забрали часть обломков американского военного беспилотника из своих территориальных вод. Именно здесь он и был сбит», — сообщил глава МИД Ирана.

Напомним, Тегеран настаивает на том, что беспилотный разведчик США был сбит после того как нарушил границу Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон заявляет, что их летательный аппарат был уничтожен над нейтральными водами.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран опубликовал видеозапись уничтожения беспилотника США

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